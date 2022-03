Trema la serie A: Indice di liquidità mette a rischio iscrizione 9 club

La faccenda ora si fa seria, anzi serissima. Quando a gennaio Maurizio Sarri quasi ironizzò sulla storia dell'indice di liquidità che impediva alla sua Lazio di fare mercato (”siamo bloccati dall’indice di liquidità che non si capisce bene che c…o sia") nessuno pensava che la cosa potesse costare caro a diversi club di serie A.

La Repubblica rivela però che senza liquidità, ci sono almeno tre club a rischio esclusione con le nuove regole che la Figc vuole imporre: Lazio, Genoa e Sampdoria. Altre sei sarebbero in difficoltà a rispettare i parametri. Per sbloccarlo occorre cedere giocatori o immettere capitali freschi. Scrive il quotidiano romano: “A gennaio poteva fare mercato solo chi aveva l’indice di liquidità a 0,6: gli attivi insomma dovevano coprire almeno il 60% delle spese, e questo ha bloccato gli affari di molti club. Con gli stessi parametri, almeno tre squadre oggi farebbero fatica a iscriversi al campionato: la Lazio e il Genoa , fuori per 28 e 32 milioni, e la Samp . Ma molte di più avrebbero problemi: almeno 6 club sono a rischio”.

Fioccano i commenti sui social: "L'utilizzo degli indici patrimoniali, di struttura e contabili deve essere fatto in maniera coerente non utilizzandone uno solo come in questo caso, ad esempio se una squadra si indebita avrà indice di liquidità apposto ma poi rapporto mezzi propri/terzi com'è ?". C'è chi è scettico: "Sì la Lazio di Lotito con problemi di iscrizione che ha appena fatto eleggere il presidente della Lega" o anche: "E alla fine si risolverà tutto cambiando le regole, come sempre...". Infine la chiosa: "Non c'è Inter perchè l'indice di liquidità si basa sulla cassa che hai attualmente poco importa da dove deriva e l'Inter grazie al prestito alla controllante di 275 mln, alla fattorizzazione degli incassi di Lukaku e Hakimi e al bond nuovo soddisfa i parametri"