Top 11 Serie A, Inter doppia Juve nella classifica dei più preziosi

20/08/2021 20:23

Ci sono solo due juventini nella Top 11 della Serie A per valore pubblicata dal sito Transfermarkt. Nella classifica dei giocatori più preziosi non c’è Ronaldo – svantaggiato dal fattore anagrafico – e nemmeno la “Joya” Dybala. Gli unici due rappresentanti della Juventus sono Federico Chiesa, il cui valore è stimato in 70 milioni di euro, e l’olandese De Ligt, valutato 75 milioni di euro. L'Inter ha invece quattro rappresentanti, il Milan tre, Lazio e Napoli uno.

Tra i pali c’è il milanista Maignan (25 milioni). In difesa, oltre a De Ligt, spazio agli interisti Bastoni (60 milioni) e Skriniar, entrambi valutati 60 milioni. A centrocampo al fianco di Chiesa spazio a Kessie (55 milioni), Barella (65 milioni), Milinkovic-Savic (70 milioni) ed Hernandez (50 milioni). In attacco Osimhen, stimato in 50mln, in coppia con Lautaro (80mlm).