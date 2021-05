Tifosi Inter pronti a nuova festa il 23 maggio a Milano

03/05/2021 16:46

Non si placano le polemiche per gli assembramenti in Piazza Duomo a Milano per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter. Si dice preoccupato il presidente della Regione Lombardia Fontana ("Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere, perché onestamente rischiano di essere un po' pericolose. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane"), si indigna il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatell ("La gioia la si può comprendere però credo che su di essa debba prevalere il senso di responsabilità: 121mila morti devono averci insegnato qualcosa. Onorare la loro morte vuol dire evitare assembramenti") ma cosa succederà sabato? Alle 18 a San Siro c'è Inter-Sampdoria, l'occasione di festeggiare il titolo a casa propria e già si prevedono nuovi assembramenti. Una festa generale però è prevista a fine stagione