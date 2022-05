Telese demolisce Spalletti: Adesso starà rosicando pensando a Mou

27/05/2022 19:01

Luca Teleselezioni esalta José Mourinho. Il giornalista che si occupa di politica ma è anche un grande tifoso della Roma è salito da tempo sul carro del tecnico portoghese e la vittoria in Conference League dei giallorossi sembra aver dato nuovo vigore, riportando a galla i paragoni con Luciano Spalletti, che a Roma viene ancora ricordato per i suoi trascorsi non proprio felici con Francesco Totti. Nel corso del suo intervento a Punto Nuovo, il giornalista demolisce Spalletti e la sua prima stagione al Napoli.