Tacconi: Ecco cosa successe davvero all'Heysel 36 anni fa

29/05/2021 08:21

Trentasei anni fa, il 29 maggio del 1985, si consumava una delle tragedie più grandi del mondo del calcio: in occasione della finale di coppa Campioni Juventus-Liverpool all'Heysel di Bruxelles persero la vita 39 persone, di cui 32 tifosi bianconeri, e ne rimasero ferite oltre 600. Stefano Tacconi faceva parte di quella Juventus che vinse in finale contro il Liverpool e in esclusiva per ilgiornale.it, ricorda quei momenti

"Ovviamente ricordo tutto. Noi abbiamo dovuto giocare per forza quella partita nonotsante fossero morte tante persone. L’importante è che si ricordi non la partita ma le 39 persone che non ce l'hanno fatta. Non è normale andare a tifare per la tua squadra del cuore e tornare a casa in una bara. Nel calcio non può succedere una cosa del genere, non si può essere felici dopo che succede una cosa del genere anche se hai vinto la coppa dei campioni. Noi abbiamo saputo dei 39 morti solo dopo mezzanotte. All'inizio sapevamo che fossero solo 1-2 rimasti schiacciati. Dopo ci siamo resi conto della portata e della drammaticità della faccend. Il giorno dopo io e Platini siamo andati all’ospedale a incontrare i tifosi della Juventus rimasti feriti e nonostante tutto vedevamo la gioia nei loro occhi per la conquista della coppa dei campioni. Purtroppo questa tragedia fa parte della storia ed è importante non dimenticare le persone che sono morte, sarebbe brutto se si ricordasse solo la vittoria della coppa e non quella brutta tragedia".

Poi Tacconi parla dell'attualità, rivela che avrebbe sperato in Zidane più che in Allegri ("Di solito le minestre riscaldate non mi piacciono però visto che Trapattoni e Lippi è andata poi bene vediamo cosa succederà") e non si dice sorpreso dall'addio di Conte all'Inter