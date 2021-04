SuperLega: Mancini deve reinventare la Nazionale?

20/04/2021 08:15

Un po' come successe nell'80, quando il terremoto calcioscommesse mise nei guai Bearzot. Il ciclone che portò alle squalifiche dei vari Paolo Rossi, Giordano e Manfredonia costrinse il ct a rivoluzionare la nazionale per gli Europei da disputare in casa. Altobelli fu promosso titolare assieme a Graziani e altri cambi furono fatti in fretta e furia. Mancini potrebbe trovarsi in una situazione anche peggiore se l'Uefa dovesse confermare la decisione di escludere tutti i giocatori dei club che hanno aderito alla SuperLega dalle manifestazioni internazionali.

Sarebbero fuori gioco i milanisti Donnarumma, Calabria, Tonali e Romagnoli, gli interisti Bastoni, Sensi, Barella e D'Ambrosio, gli juventini Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bernardeschi più quelli che giocano in club stranieri come Emerson e Jorginho del Chelsea. Quale Nazionale allora agli Europei? Si aprirebbero sicuramente le porte per molti esclusi (da Politano a Scamacca) ma la squadra titolare potrebbe essere questa: Meret o Cragno in porta, difesa con Di Lorenzo o Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra, Acerbi e Toloi centrali. Centrocampo con Locatelli, Verratti e Pellegrini e tridente con Insigne, Kean e Immobile o Belotti.

Quanti guai anche per Francia, Spagna, Germania e Inghilterra

Andrebbe addirittura peggio alla Spagna che dovrebbe fare a meno di tutti i giocatori di Real e Barcellona: da Llorente a Garcia, da Jordi Alba a Busquets e poi ancora Koke, Pedri, Torres e Morata. Perderebbe quasi tutta la formazione titolare anche l’Inghilterra. Southgate perderebbe Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Mount, Foden, Sterlin e Kane, Non potrebbero sorridere neanche Germania e Francia. Loew non potrebbe utilizzare ter Stegen, Rudiger, Gundogan e Havertz, mentre a Deschamps andrebbe decisamente peggio: fuori Lloris, Varane, Pogba, Rabiot, Lemar e Griezmann. Tra i campioni esclusi da Euro2020 anche Ronaldo e Lukaku, così come Ibrahimovic che non potrebbe giocare con la Svezia. La Turchia dovrebbe rinunciare al milanista Calhanoglu e la Danimarca a Eriksen e Kjaer.