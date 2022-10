Supercoppa Italiana 2022-2023 Milan-Inter, ecco la data

24/10/2022 18:35

Conclusi i Mondiali in Qatar e all'inizio del 2023, Milan ed Inter si giocheranno la Supercoppa Italiana 2022-2023. La vincitrice uscente dello Scudetto e quella della Coppa Italia si affronteranno per la partita secca in Arabia Saudita dopo la lunga sosta della coppa del mondo e quando sarà partito il ritorno del campionato.

La Lega di Serie A ha ufficializzato la data precisa del match che assegnerà il primo trofeo di stagione: si giocherà il 18 gennaio, cosa che imporrà alle due squadre di anticipare il turno di campionato al 14 gennaio; successivamente, l'Inter affronterà l'Empoli il 23 gennaio, mentre il giorno dopo il Milan andrà in casa della Lazio.