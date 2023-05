Supercoppa italiana: Accoppiamenti semifinali e date

29/05/2023 10:07

Dopo la penultima giornata di serie A si è definitivamente completato il quadro della prossima Supercoppa Italiana, con il nuovo format della competizione. Ci saranno infatti le Final Four a differenza del passato quando il trofeo veniva assegnato alla vincente della sfida unica tra i campioni d'Italia e i vincitori dela coppa Italia. Fino a ieri le squadre qualificate erano il Napoli, vincitore della Serie A, l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina finalista del trofeo nazionale, ora si è aggiunta anche la Lazio grazie al successo sulla Cremonese.

La squadra di Sarri ora è seconda, non è sicura del piazzamento, ma con l’Inter già qualificata (vincitrice della Coppa Italia) e con il Milan che non potrà più superare i biancocelesti,i si è aggiudicata un posto alle final four, in programma tra Gedda e Ryad (semifinali 4 e 5 gennaio, finale 8 gennaio). Questi gli accoppiamenti definitivi

TABELLONE SUPERCOPPA ITALIANA 2024

Napoli-Fiorentina

Inter-Lazio