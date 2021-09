Stangato Sarri, non c'era solo lite con Saelemakers

14/09/2021 17:03

Mano pesante del Giudice Sportivo sul tecnico della Lazio Maurizo Sarri. L'ex Juve era stato espulso dopo la lite con Saelemakers al termine di Milan-Lazio ma nel comunicato del giudice sportivo emergono altri particolari che giusitificano le due giornate di squalifica per lui. Queste le motivazioni: a prima giornata è stata comminata "per aver cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose", mentre la seconda per avere "nel tunnel che conduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme".

Sarri non potrà sedersi in panchina per le sfide contro Cagliari e Torino.