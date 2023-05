Spezia-Milan, probabili formazioni: Pioli non cambia idea e rischia ancora

12/05/2023 11:29

Stefano Pioli vuole provare a concentrare il massimo sforzo sulla semifinale di ritorno della Champions League e non cambia idea in vista del match di domenica sul campo dello Spezia. Ancora una volta per il Milan ci sarà turnover con spazio alle seconde linee, scelte anche obbligate quelle del tecnico rossonero che deve fare a meno di Leao che non verrà rischiato e di Bennacer che ha visto chiudere in anticipo la sua stagione dopo l’infortunio. Contro il team ligure spazio in difesa a Kalulu che torna nel ruolo di centrale, mentre non ci sarà riposo per Theo Hernandez. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Krunic e Tonali e sulla trequarti nuova occasione per De Ketelaere. Turno di riposo anche per Olivier Giroud in attacco dove ci sarà spazio sia per Origi che per Rebic. Non sarà una gara semplice per il Milan che si trova di fronte una squadra assetata di punti salvezza.

Spezia (4-3-3): Dragowski, Zmian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdaln, Bourabia, Verde, Nzola, Gyasi. All. Semplici

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, De Ketelaere, Origi, Reibt. All. Pioli.