Spalletti spiega esclusione Zielinski e cosa manca a Osimhen

13/03/2022 17:12

Aveva chiesto una partita anche "fisica" in cui la sua creatura avrebbe dovuto dimostrare di saper soffrire e lottare nello sporco senza limitarsi ad essere bella e qualitativa e la risposta è arrivata. Luciano Spalletti è soddisfatto dopo la vittoria di Verona. Ha incitato a lungo Osimhen durante la gara, spronandolo in continuazione e in regalo ha avuto la doppietta decisiva: Non ha ancora la capacità di capire la distanza dell'avversario, quando tenerla, a volte viene incontro quando ha l'avversario a cinque metri, ma ha qualità enormi, parte da metà campo e tiene impegnati cinque difensori da solo perché ha quella forza e quella qualità. Meglio lui o Vlahovic? Non faccio paragoni, se la Juve l'ha preso vuol dire che è un campione ma Osimhen è un top, ha tutto dalla sua: l'età, è un bravo ragazzo, a volte esagera nelle reazioni perchè vuole dare sempre tutto. Poi se si parla di tempi di intervento deve fare ancora passi avanti".

Il Napoli ha messo il "corpo" a Verona: "Abbiamo fatto una buona partita, con pazienza, attenzione, sacrificio, carattere con quelle qualità di contrasto che a volte ci mancano, se riusciamo a mantenerci così possiamo reinserirci. E' stata una settimana pesantissima, avevamo ricreato l'entusiasmo giusto e c'era la partita che ci poteva dare il visto per andare fino in fondo al campionato verso una gioia infinita e poi non riesci a essere te stesso in quella gara. Non abbiamo fatto malissimo, il Milan è stato bravo a starci addosso, abbiamo preso un gol non pulitissimo e ti crolla il mondo addosso. Il senso di dispiacere della gente l'abbiamo sentito tutti ma come abbiamo visto oggi non ci hanno abbandonato, anche se l'amarezza era tanta".

Non è stata facile a Verona: "Tudor sta facendo un grande lavoro, sanno sempre cosa fare con la palla tra i piedi, attaccano la linea difensiva, girano palla a qauttro, stanno facendo un gran campionato, farsi trovare pronti è stato un bel segnale dei miei che si sono guadagnati la pagnotta".

Oggi è andato in panchina Zielinski e si è rivisto Anguissa: "Anguissa non l'abbiamo quasi mai avuto, prima gli infortuni, poi la coppa d'Africa da cui è uscito un po' rintronato, ora finalmente c'è. Bravo anche Lobotka che sa fare possesso e il mediano che riconquista la palla con forza. Zielinski non ha giocato una partita, tutto qua, deve allenarsi e fare...Zielinski. I nostri tre centrocampisti oggi hanno fatto diga in maniera corretta. Una partita senza giocare non fa nulla per Zielinski, deve tornare ad allenarsi forte per far vedere di essere pronto per la prossima"

Cosa serve per andare in Paradiso? Deve guardare se stesso, fare partite come oggi, fatte di attenzione, forza e continuità mettendoci anche più del solito. La piazza lo chiede ed abbiamo ancora possibilità importantissime".