Spalletti contro tutti: attacco a stampa, ambiente e tifosi che criticano

30/04/2022 17:11

Avesse potuto distribuire quattro dei sei gol fatti oggi dal suo Napoli al Sassuolo nelle tre partite precedenti che hanno fruttato un sol punto oggi Luciano Spalletti sarebbe l'eroe della città, La realtà racconta invece che il 6-1 agli emiliani vale "solo" l'avvicinamento alla Champions che ora è a un passo e tanti rimpianti. Il tecnico azzurro a Dazn si sfoga

Non era facile andare in Champions, il rammarico di alcune partite c'è ma abbiamo fatto anche grandi prestazioni. Io ho tentato di alzare l'asticella per andare oltre l'ostacolo, ma giocare una partita importante come quella di oggi in un clima di contestazione - anche se larga parte del pubblico ci ha applaudito .-mi dispiace per i giocatori. Questo non era un campionato più facile degli altri, è l'opposto: quelle che lottano in basso lottano in maniera diversa, per questo hanno avuto problemi anche squadre come l'Atalanta. Sembra che sia un successo il campionato di Lazio e Roma mentre il Napoli sarebbe insufficiente ma non è così. Si creano aspettative diverse da chi non è nostro amico

Mertens dice che le altre non sono più forti di noi? In certi momenti è stato vero ma in altri no, secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato anche con i momenti bassi. Essere dentro a 3 partite dalla fine dopo aver lasciato tanti punti per strada va elogiato, non dare il giusto merito è sintomo di una pressione che si vuol dare a noi per non darla ad altre squadre. Se raggiungeremo la Champions festeggeremo molto questo risultato. Il ritiro? Mi sono opposto subito, il ritiro quando sei terzo in classifica è una roba...Ma c'è ancora tempo per parlare

Poi Spalletti si toglie altri sassolini: Molti non hanno qualità nelle cose che scrivono e vanno a ripescare Totti, Icardi e non so cos'altro. Insigne? Si gestisce da solo perché è un grande campione.