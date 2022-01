Serie A: Tabellone mercato invernale, tutti i colpi fatti

27/01/2022 11:01

Siamo entrati nel rush finale per il mercato invernale in serie A. Lunedì alle 20 si chiuderà la sessione di gennaio e si preannuncia un week-end di fuoco. Manca solo l'ufficialità ma è tutto fatto per Vlahovic alla Juve, Gosens all'Inter e Lazetic al Milan che ha rinunciato al prestito di Pellegri, passato ufficialmente al Torino. L'Inter punta anche Caicedo mentre la Juve ha necessità di vendere. Questo il quadro di tutti gli affari fatti a gennaio

Tabellone calciomercato invernale 2022: acquisti e cessioni

ATALANTA

Acquisti: Boga (a, Sassuolo), Armstrong (c, Tampere)

Cessioni: Gosens (c, Inter), Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa)

BOLOGNA

Acquisti: Sakho (d, Pescara), Aebischer (c, Young Boys)

Cessioni:

CAGLIARI

Acquisti: Lovato (d, Atalanta), Goldaniga (d, Sassuolo), Gagliano (a, Avellino), Baselli (c, Torino)

Cessioni: Godin (d, Atletico Mineiro), Faragò (c, Lecce)

EMPOLI

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina)

Cessioni: Mancuso (a, Monza), Damiani (c, Palermo)

FIORENTINA

Acquisti: Ikonè (c, Lille), Piatek (a, Hertha)

Cessioni: Vlahovic (a, Juventus), Benassi (c, Empoli)

GENOA

Acquisti: Calafiori (d, Roma), Ostigard (d, Brighton), Hefti (d, Young Boys), Yeboah (a, Sturm Graz), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Fares (d, Torino), Biraschi (d, Karamguruk), Cassata (d, Parma)

INTER

Acquisti: Gosens (c, Atalanta)

Cessioni: Colidio (a, Atletico Tigre), Satriano (a, Brest)

JUVENTUS

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina)

Cessioni:

LAZIO

Acquisti:

Cessioni: Vavro (d, Copenhagen), Escalante (c, Alaves)

MILAN

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Pellegri (a, Torino), Conti (d, Samp)

NAPOLI

All. Luciano Spalletti

Acquisti: Tuanzebe (d, Manchester United)

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos)

ROMA

Acquisti: Maitland-Niles (d, Arsenal), Oliveira (c, Porto)

Cessioni: Calafiori (d, Genoa), Villar (c, Getafe), Borja Mayoral (a, Getafe)

SALERNITANA

Acquisti: Mazzocchi (d, Venezia), Sepe (p, Parma)

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti: Conti (d, Milan), Rincon (c, Torino), Magnani (d, Verona)

Cessioni: Chabot (d, Colonia), De Paoli (c, Verona), A. Silva (c, rescissione)

SASSUOLO

Acquisti: Ruan Tressoldi (c, Gremio), Ceide (a, Rosenborg), Ciervo (a, Sampdoria)

Cessioni: Boga (a, Atalanta), Babacar (a, Copenaghen)

SPEZIA

Acquisti:

Cessioni:

TORINO

Acquisti: Pellegri (a, Milan), Fares (d, Genoa)

Cessioni: Rincon (c, Sampdoria)

UDINESE

Acquisti: Abankwah (d, St.Pat’s), Benkovic (d, Leicester), Mari (d, Arsenal)

Cessioni: Samir (d, Watford)

VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern), Nani (a, svinc), Ulmann (d, Rapid Vienna)

Cessioni: Mazzocchi (d, Salernitana), Forte (a, Benevento)

VERONA

Acquisti: De Paoli (c, Sampdoria), Retsos (d, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Cetin (d, Kayserispor Kulübü), Magnani (d, Sampdoria)