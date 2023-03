Serie A, le designazioni arbitrali: torna l’arbitro che ha espulso Mourinho

08/03/2023 13:10

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali della 26esima giornata di campionato. Torna ad arbitrare anche Marco Piccinini, il fischietto che aveva espulso Mourinho nel corso del match tra Cremonese e Roma, dopo lo scontro del tecnico con il quarto uomo Serra ancora oggetto di indagini de parte della Federazione. Per lui ci sarà il delicato match salvezza tra il Verona e il Monza. L’Inter invece sarà arbitrata dall’arbitro Marinelli nel confronto per lo Spezia, precedenti fortunati per i nerazzurri che nelle tre occasioni (tutte nello scorso campionato) hanno sempre vinto e tenuto la porta inviolata. La sfida più delicata della giornata, quella tra Napoli e Atalanta è stata invece affidata all’arbitro Andrea Colombo che aveva già fischiato gli azzurri in occasione del match di Sassuolo, con tanto di polemiche al seguito. Queste tutte le designazioni.

Spezia – Inter venerdì ore 20.45

Marinelli

Mondin – De Meo

Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Abisso

Empoli – Udinese sabato ore 15.00

Cosso

Rocca – Raspollini

Iv: Marchetti

Var: Di Martino

Avar: Di Paolo

Napoli – Atalanta sabato ore 18.00

Colombo

Berti – Colarossi

Iv: Doveri

Var: Valeri

Avar: Abisso

Bologna – Lazio sabato ore 20.45

Maresca

Bercigli – Cecconi

Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Lecce- Torino domenica ore 12.30

Sacchi

Palermo – Mokhtar

Iv: Rutella

Var: Marini

Avar: Ghersini

Cremonese - Fiorentina domenica ore 15.00

Marcenaro

Vecchi – Moro

Iv: Manganiello

Var: Guida

Avar: Di Martino

H. Verona – Monza domenica ore 15.00

Piccinini

Pagliardini – Macaddino

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Massa

Avar: Muto

Roma – Sassuolo domenica ore 18.00

Fabbri

Capaldo – Prenna

Iv: Giua

Var: Pairetto

Avar: Nasca

Juventus – Sampdoria domenica ore 20.45

Prontera

Costanzo – Passeri

Iv: Rapuano

Var: Di Bello

Avar: Longo S.

Milan – Salernitana lunedì ore 20.45

La Penna

Zingarelli – Di Monte

Iv: Perenzoni

Var: Banti

Avar: Guida