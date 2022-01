Serie A: La classifica senza errori arbitrali

10/01/2022 10:43

Errori, sviste, polemiche, interventi decisivi del Var. E' stata una giornata rovente ieri in serie A e non sono mancati errori arbitrali. Alla Roma manca un secondo rigore (sempre per braccio di De Ligt). In Inter-Lazio corretto, anche se millimetrico, l’annullamento del gol di Lautaro per fuorigioco a inizio gara. Protesta la Samp per un presunto fallo di Petagna su Ferrari in Napoli-Sampdoria, nell’azione del gol: Di Bello nella circostanza vede bene, l’attaccante azzurro si aiuta col fisico ma non commette fallo sul difensore.

Questa la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter* 49 punti; Milan 46; Napoli 45; Atalanta* 43; Roma 36; Juventus 33; Fiorentina**, Lazio 32; Bologna** 29; Sassuolo 28; Verona 27; Torino**, Empoli 26; Sampdoria 20; Udinese** 19; Spezia 17; Genoa 15; Cagliari*, Venezia* 13; Salernitana** 9.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter* 49 punti; Milan (+2) 48; Napoli (-2) 43; Atalanta* (-2) 41; Juventus (+5) 38; Roma (-4), Fiorentina**, Lazio 32; Sassuolo, Empoli (+2) 28; Bologna** (-2), Verona 27; Torino** (-1) 25; Sampdoria, Udinese** (+1) 20; Spezia (+2) 19; Venezia* (+4) 17; Cagliari* 13; Genoa (-3) 12; Salernitana** (+2) 11.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.