Serie A: Il tabellone del mercato invernale, tutti gli affari fatti

29/01/2022 10:51

Salernitana scatenata (anche Verdi ed Ederson per attacco e centrocampo), l'Inter che risponde alla Juve con Caicedo oltre che Gosens, i bianconeri che devono vendere Kulusevski (vicino agli Spurs), Ramsey ed uno tra Arthur e Bentancur per chiudere con Nandez del Cagliari: sono ore concitate sul mercato che lunedì alle 20 chiude i battenti. Questo il tabellone con tutti gli affari fatti



ATALANTA

Acquisti: Boga (a, Sassuolo), Armstrong (c, Tampere)

Cessioni: Gosens (c, Inter), Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa)

BOLOGNA

Acquisti: Sakho (d, Pescara), Aebischer (c, Young Boys)

Cessioni: Olsen (a, Bruges)

CAGLIARI

Acquisti: Lovato (d, Atalanta), Goldaniga (d, Sassuolo), Gagliano (a, Avellino), Baselli (c, Torino)

Cessioni: Oliva (c, rescissione), Godin (d, Atletico Mineiro), Faragò (c, Lecce)

EMPOLI

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina)

Cessioni: Mancuso (a, Monza), Damiani (c, Palermo), Ricci (c, Torino)

FIORENTINA

Acquisti: Cabral (a, Basilea), Seck (c, Pisa), Ikonè (c, Lille), Piatek (a, Hertha)

Cessioni: Vlahovic (a, Juventus), Benassi (c, Empoli)

GENOA

Acquisti: Caicedo (a, Inter), Calafiori (d, Roma), Ostigard (d, Brighton), Hefti (d, Young Boys), Yeboah (a, Sturm Graz), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Bianchi (a, Brescia), Fares (d, Torino), Biraschi (d, Karamguruk), Cassata (d, Parma)

INTER

Acquisti: Caicedo (a, Genoa), Gosens (c, Atalanta)

Cessioni: Sensi (c, Sampdoria), Colidio (a, Atletico Tigre), Satriano (a, Brest)

JUVENTUS

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina)

Cessioni:-

LAZIO

Acquisti: -

Cessioni: Vavro (d, Copenhagen), Escalante (c, Alaves)

MILAN

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Pellegri (a, Torino), Conti (d, Samp)

NAPOLI

Acquisti: Tuanzebe (d, Manchester United)

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos)

ROMA

Acquisti: Maitland-Niles (d, Arsenal), Oliveira (c, Porto)

Cessioni: Fazio (d, rescissione), Reynolds (d, Kortrijk), Calafiori (d, Genoa), Villar (c, Getafe), Borja Mayoral (a, Getafe)

SALERNITANA

Acquisti: Verdi (a, Torino), Fazio (d, svincolato), Ederson (c, Corinthians), Mazzocchi (d, Venezia), Sepe (p, Parma)

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti: Sensi (c, Inter), Conti (d, Milan), Rincon (c, Torino), Magnani (d, Verona)

Cessioni: Chabot (d, Colonia), De Paoli (c, Verona), A. Silva (c, rescissione)

SASSUOLO

Acquisti: Ruan Tressoldi (c, Gremio), Ceide (a, Rosenborg), Ciervo (a, Sampdoria)

Cessioni: Boga (a, Atalanta), Babacar (a, Copenaghen)

SPEZIA

Acquisti: -

Cessioni: -

TORINO

Acquisti: Pellegri (a, Milan), Fares (d, Genoa), Ricci (c, Empoli)

Cessioni: Verdi (a, Salernitana), Sava (p, Cluji), Rincon (c, Sampdoria)

UDINESE

Acquisti: Abankwah (d, St.Pat's), Benkovic (d, Leicester), Mari (d, Arsenal)

Cessioni: Samir (d, Watford)

VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern), Nani (a, svinc), Ulmann (d, Rapid Vienna)

Cessioni: Mazzocchi (d, Salernitana), Forte (a, Benevento)

VERONA

Acquisti: De Paoli (c, Sampdoria), Retsos (d, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Ragusa (a, Lecce), Cetin (d, Kayserispor Kulübü), Magnani (d, Sampdoria)