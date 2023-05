Serie A, gli arbitri della 36ma giornata: a Marinelli il big match Napoli-Inter

17/05/2023 12:11

Sono stati designati gli arbitri della 36ma giornata di serie A, la penultima della serie, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio. A Marinelli il big match tra Napoli e Inter, coi nerazzurri a caccia di punti per la qualificazione in Champions nella tana dei neo campioni d'Italia. Per il Milan c'è Fourneau, per la Roma Colombo, per la Juventus Ayroldi. Fermati per un turno dopo i disastri in Monza-Napoli e Bologna-Roma Cosso e Orsato. Maresca (Lazio-Lecce) spedito in serie B. Queste tutte le designazioni:

SASSUOLO – MONZA Venerdì 19/05 h. 20.45

SANTORO

D’ASCANIO – FONTANI

IV: AURELIANO

VAR: DI BELLO

AVAR: ZUFFERLI

CREMONESE – BOLOGNA Sabato 20/05 h. 15.00

VALERI

ROSSI M. – FONTEMURATO

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – H. VERONA Sabato 20/05 h. 18.00

SOZZA

BACCINI – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: GIUA

MILAN – SAMPDORIA Sabato 20/05 h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – SCATRAGLI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

LECCE – SPEZIA h. 12.30

MARIANI

MELI – ALASSIO

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

TORINO – FIORENTINA h. 15.00

MASSIMI

IMPERIALE – MINIUTTI

IV: MAGGIONI

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – INTER h. 18.00

MARINELLI

BINDONI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

UDINESE – LAZIO h. 20.45

PAIRETTO

LOMBARDO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: GUIDA

AVAR: GIUA

ROMA – SALERNITANA Lunedì 22/05 h. 18.30

COLOMBO

TEGONI – SCARPA

IV: MASSA

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA

EMPOLI – JUVENTUS Lunedì 22/05 h. 20.45

AYROLDI

BRESMES – CAPALDO

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: LA PENNA