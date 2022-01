Serie A, gli arbitri della 22ma giornata: a Massa il big match

12/01/2022 12:29

Sono stati ufficializzati gli arbitri della 22ma giornata di serie A. La partitissima di Bergamo tra l'Atalanta e l'Inter sarà diretta da un fischietto di grande esperienza, Massa. Per la Juventus contro l'Udinese c'è Giua, per Milan-Genoa designato Serra. Per Bologna-Napoli scelto Marinelli, per Roma-Cagliari Maggioni. Ecco tutti i fischietti del prossimo turno:

SAMPDORIA – TORINO Sabato 15/01 h. 15.00

MASSIMI

CAPALDO – GARZELLI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

SALERNITANA – LAZIO Sabato 15/01 h. 18.00

ABISSO

SCHIRRU – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – UDINESE Sabato 15/01 h. 20.45

GIUA

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI

SASSUOLO – H. VERONA h. 12.30

PRONTERA

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: GHERSINI

AVAR: COSTANZO

VENEZIA – EMPOLI h. 15.00

GIACOMELLI

PALERMO – PERROTTI

IV: MINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI h. 18.00

MAGGIONI

DE MEO – MUTO

IV: VOLPI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

LO CICERO – VALERIANI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI

BOLOGNA – NAPOLI Lunedì 17/01 h. 18.30

MARINELLI

PAGLIARDINI – VONO

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

MILAN – SPEZIA Lunedì 17/01 h. 18.30

SERRA

CIPRESSA – GROSSI

IV: SOZZA

VAR: DOVERI

AVAR: VIVENZI

FIORENTINA – GENOA Lunedì 17/01 h. 20.45

MARESCA

MOKHTAR – MIELE D.

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: MELI