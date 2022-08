Serie A, chi arbitra i big match della terza giornata

24/08/2022 13:16

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Il campionato entra nel vivo, con un weekend ricco di match interessanti, a cominciare da Lazio-Inter di venerdì sera, che sarà arbitrata da Fabbri e vedrà Aureliano impegnato al Var. Toccherà, invece, a Irrati dirigere Juventus-Roma alle 18.30 di sabato, Var a Di Paolo. Manganiello fischierà in Milan-Bologna, sempre sabato, ma alle 20.45. Al Napoli, impegnato a Firenze domenica sera, tocca Marinelli. Esordio da quarto uomo per l'arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi.

Questo il quadro completo delle designazioni di Assoarbitri:

Monza-Udinese Venerdì 26/08 h. 18:30

Di Bello

Rossi L. – Mondin

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Marini

AVAR: Longo S.

LAZIO-INTER h. 20:45

Fabbri

Pagliardini – Vecchi

IV: Maresca

VAR: Aureliano

AVAR: Carbone

Cremonese-Torino Sabato 27/08 h. 18:30

Valeri

Baccini – Prenna

IV: Marcenaro

VAR: Banti

AVAR: Abbattista

JUVENTUS-ROMA h. 18:30

Irrati

Preti – Berti

IV: Abisso

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

MILAN-BOLOGNA h. 20:45

Manganiello

Dei Giudici – Margani

IV: Meraviglia

VAR: Nasca

AVAR: Imperiale

Spezia-Sassuolo h. 20:45

Cosso

Fiore – Macaddino

IV: Volpi

VAR: Dionisi

AVAR: Giallatini

Verona-Atalanta Domenica 28/08 h. 18:30

Prontera

Di Gioia – De Meo

IV: Ayroldi

VAR: Ghersini

AVAR: Galetto

Salernitana-Sampdoria h. 18:30

Massa

Moro – Garzelli

IV: Feliciani

VAR: La Penna

AVAR: Zufferli

Lecce-Empoli h. 20:45

Santoro

Passeri – Costanzo

IV: Baroni

VAR: Mariani

AVAR: Peretti

FIORENTINA-NAPOLI h. 20:45

Marinelli

Colarossi – Mastrodonato

IV: Colombo

VAR: Banti

AVAR: Lo Cicero