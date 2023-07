Serie A, anticipi e posticipi prime 4 giornate: apre Frosinone-Napoli

La Lega Serie A ha reso noto la programmazione delle prime 4 giornate del campionato 2023/2024: il primo anticipo della I giornata sarà Frosinone-Napoli, che si giocherà sabato 19 agosto alle 18.30 come del resto Empoli-Verona. Alla terza giornata il big-match Roma-Milan è fissato per venerdì alle 20.45 mentre Napoli-Lazio si giocherà sabato sera, alla IV giornata il derby Inter-Milan si gioca sabato 16 settembre alle 18. Questo il quadro completo

