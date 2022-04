Serie A, anticipi e posticipi fino alla 37ma giornata: altro che contemporaneità

21/04/2022 21:00

Sono stati ufficializzati gli anticipi e i posticipi del campionato di serie A dalla 35ma alla 37ma giornata: come era ampiamente prevedibile, niente contemporaneità tra le squadre in lotta per lo scudetto e anche tra quelle che inseguono la zona Champions, i piazzamenti europei e la salvezza. Ecco il programma dettagliato delle prossime tre giornate:

35MA GIORNATA

Sabato 30 aprile, ore 15.00: Cagliari-Verona (Dazn)

Sabato 30 aprile, ore 15.00: Napoli-Sassuolo (Dazn)

Sabato 30 aprile, ore 18.00: Sampdoria-Genoa (Dazn)

Sabato 30 aprile, ore 20.45: Spezia-Lazio (Dazn/Sky)

Domenica 1 maggio, ore 12.30: Juventus-Venezia (Dazn/Sky)

Domenica 1 maggio, ore 15.00: Empoli-Torino (Dazn)

Domenica 1 maggio, ore 15.00: Milan-Fiorentina (Dazn)

Domenica 1 maggio, ore 18.00: Udinese-Inter (Dazn)

Domenica 1 maggio, ore 20.45: Roma-Bologna (Dazn)

Lunedì 2 maggio, ore 20.45: Atalanta-Salernitana (Dazn/Sky)

36MA GIORNATA

Venerdì 6 maggio, ore 18.45: Inter-Empoli (Dazn)

Venerdì 6 maggio, ore 21.00: Genoa-Juventus (Dazn/Sky)

Sabto 7 maggio, ore 15.00: Torino-Napoli (Dazn)

Sabato 7 maggio, ore 18.00: Sassuolo-Udinese (Dazn)

Sabato 7 maggio, ore 20.45: Lazio-Sampdoria (Dazn/Sky)

Domenica 8 maggio, ore 12.30: Spezia-Atalanta (Dazn/Sky)

Domenica 8 maggio, ore 15.00: Venezia-Bologna (Dazn)

Domenica 8 maggio, ore 18.00: Salernitana-Cagliari (Dazn)

Domenica 8 maggio, ore 20.45: Verona-Milan (Dazn)

Lunedì 9 maggio, ore 20.45: Fiorentina-Roma (Dazn)

37MA GIORNATA

Sabato 14 maggio, ore 15.00: Empoli-Salernitana (Dazn)

Sabato 14 maggio, ore 18.00: Verona-Torino (Dazn)

Sabato 14 maggio, ore 18.00: Udinese-Spezia (Dazn)

Sabato 14 maggio, ore 20.45: Roma-Venezia (Dazn/Sky)

Domenica 15 maggio, ore 12.30: Bologna-Sassuolo (Dazn/Sky)

Domenica 15 maggio, ore 15.00: Napoli-Genoa (Dazn)

Domenica 15 maggio, ore 18.00: Milan-Atalanta (Dazn)

Domenica 15 maggio, ore 20.45: Cagliari-Inter (Dazn)

Lunedì 16 maggio, ore 18.30: Sampdoria-Fiorentina (Dazn)

Lunedì 16 maggio, ore 20.45: Juventus-Lazio (Dazn/Sky)