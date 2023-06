Serie A 2022-23: il miglior giovane, miglior portiere e miglior difensore

02/06/2023 15:28

Giornata di annunci per la Lega di Serie A. Comunicati i vincitori degli speciali premi riservati al miglior giovane, al miglior portiere e al miglior difensore del campionato. Quello riservato all'Under 23 che si è messo maggiormente in mostra nel corso dell'annata è andato a Nicolò Fagioli, centrocampista rivelazione con la maglia della Juventus. Per la palma di miglior portiere premiato Ivan Provedel, estremo difensore della Lazio che attualmente, a 90' dal termine della stagione, è la seconda miglior difesa della A alle spalle del Napoli. E a proposito di Napoli, tra i campioni d'Italia milita il difensore più forte della serie A: si tratta naturalmente di Kim, il coreano tra i grandi protagonisti dello scudetto vinto dalla squadra di Spalletti.