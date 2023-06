Serie A 2022-23: il miglior centrocampista e il miglior attaccante

02/06/2023 17:14

Dopo aver ufficializzato il miglior giovane Under 23 (Fagioli della Juventus), il miglior portiere (Provedel della Lazio), e il miglior difensore (Kim del Napoli), la Lega Serie A ha annunciato i nomi del miglior centrocampista e del miglior attaccante del campionato. Per la palma di mediano più forte l'ha spuntata Nicolò Barella dell'Inter, che ha superato la concorrenza di Sergej Milinkovic-Savic e di Adrien Rabiot. Quanto al bomber, Victor Osimhen del Napoli ha battuto Lautaro Martinez e Rafael Leao. Come tecnico ideale della stagione, ieri era stata annunciata l'affermazione di Luciano Spalletti, timoniere della formazione partenopea che ha letteralmente stracciato quest'edizione del massimo campionato.