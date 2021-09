Serafini: Milan da scudetto, perché nessun replay su quell'azione?

17/09/2021 08:00

Si sofferma sul doppio binario del Milan tra Champions e campionato Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. L'esperto del mondo rossonero ha un rammarico per Liverpool ("Non ho più rivisto praticamente in nessuna striscia di highlights, il gol annullato a Kjaer in avvio di ripresa, sarebbe stato l’1-3, questione di centimetri, ma era la dimostrazione che in Europa può davvero succedere di tutto") e dice

L’unico modo di vincere la tremarella è quello di non pensarci. La serie A è diversa e lontana dalla Champions. Le concorrenti sono più terrene. Oggi i rossoneri hanno il diritto di candidarsi allo scudetto per quanto stanno facendo da quasi 2 anni a questa parte, ma hanno anche il dovere di farlo. Già, perché questa squadra è il Milan: dopo un secondo posto e una bella sfilza di record triturati, ora è tempo di restare sul ring dei pesi massimi e fare male con i propri colpi. Di avversari più grossi, forti e bravi in Italia non ne vedo così tanti…