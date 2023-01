Sentenza Juve, stravolta la classifica di Serie A: ecco come

20/01/2023 21:44

La stangata clamorosa ai danni della Juventus, mazziata dalla sentenza della Corte Federale d'Appello che ha inflitto al club 15 punti di penalizzazione (più mesi di inibizione estesa anche dagli ambiti europei e Fifa all'ex dirigenza) determina un terremoto nella classifica attuale di Serie A.

Ecco infatti come cambia, con i bianconeri non solo fuori dalla zona delle coppe europee, ma precipitati sino al decimo posto, in direzione più della zona medio bassa della classifica che quella medio alta:

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Bologna 22

Empoli 22

Juventus 22 (-15)

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Sampdoria 9

Hellas Verona 9

Cremonese 7