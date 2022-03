Se Mancini resta ct non è per mancanza di scelta: Ecco chi lo vuole

27/03/2022 11:48

Ancora due giorni di pazienza, poi con ogni probabilità si conoscerà il futuro di Roberto Mancini. Il ct a caldo, dopo l'eliminazione dai Mondiali, aveva dato l'idea di essere pronto a gettare la spugna e a lasciare la nazionale ma la notte ha portato consiglio. L'ex fantasista di Samp e Lazio ha scritto una lettera sui social in cui trapela l'apertura a rimanere in carica, per prendersi una rivincita e appunto "rialzare la testa" come ha scritto.

La Figc pressa perché il Mancio non vada via, gli stessi giocatori sono dalla sua parte ma nessuno ancora può sbilanciarsi sulla sua decisione. Dopo la gara con la Turchia sarà difficile però essere evasivi: Mancini darà una risposta ma se fosse un sì non si creda che dipenda dall'assenza di alternative. L'attuale ct azzurro è ancora molto stimato, soprattutto all'estero. In Italia sarebbe difficile trovare panchine ambiziose (improbabile che l'Inter liquidi Inzaghi in caso di crollo nel finale, poco perseguibile la pista-Lazio al posto di Sarri) ma in Premier Manchester United e Newcastle sono già alla finestra. Antico il feeling del Mancio con l'Inghilterra ma occhio anche al Psg.