Sceltro arbitro Inter-Juve, per Orsato retrocessione al Var

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 24 ottobre. Sarà Marani a dirigere il big-match Inter-Juve mentre Orsato, dopo le polemiche per il rigore concesso alla Roma domenica, sarà solo al Var in Atalanta-Udinese.



TORINO – GENOA Venerdì 22/10 h. 18.30

GIACOMELLI

LO CICERO – DI IORIO

IV: MERAVIGLIA

VAR: ABISSO

AVAR: GIALLATINI



SAMPDORIA – SPEZIA Venerdì 22/10 h. 20.45

FABBRI

CARBONE – SCATRAGLI

IV: GARIGLIO

VAR: SOZZA

AVAR: BINDONI



SALERNITANA – EMPOLI Sabato 23/10 h. 15.00

DOVERI

LOMBARDO – MORO

IV: MARCHETTI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI



SASSUOLO – VENEZIA Sabato 23/10 h. 18.30

DI MARTINO

PAGLIARDINI – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COLOMBO



BOLOGNA – MILAN Sabato 23/10 h. 20.45

VALERI

BERCIGLI – BERTI

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN



ATALANTA – UDINESE h. 12.30

MARINELLI

LIBERTI – DI GIOIA

IV: MARCENARO

VAR: ORSATO

AVAR: LONGO



FIORENTINA – CAGLIARI h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO



H. VERONA – LAZIO h. 15.00

PICCININI

TOLFO – VONO

IV: BARONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CECCONI



ROMA – NAPOLI h. 18.00

MASSA

VIVENZI – IMPERIALE

IV: IRRATI

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI



INTER – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: PASSERI