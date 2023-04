Scelto arbitro Lazio-Juve: Fabbri all'Inter e Marcenaro al Milan

05/04/2023 10:56

Sono stati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 8 aprile. Per l'Inter impegnata a Salerno c'è Fabbri, Manganiello a Lecce-Napoli e Marcenaro al Milan. Per il big-match Lazio-Juventus c'è Di Bello.

SALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00

FABBRI

BRESMES – GALETTO

IV: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00

MANGANIELLO

TEGONI – VECCHI

IV: CAMPLONE

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

MILAN – EMPOLI Venerdì 07/04 h. 21.00

MARCENARO

MONDIN – DE MEO

IV: RAPUANO

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

UDINESE – MONZA h. 12.30

MASSIMI

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – SPEZIA h. 14.30

DIONISI

TOLFO – GUALTIERI C.

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

ATALANTA – BOLOGNA h. 16.30

ORSATO

PRETI – AFFATATO

IV: GUALTIERI M.

VAR: MASSA

AVAR: MAGGIONI

SAMPDORIA-CREMONESE h. 16.30

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

H. VERONA – SASSUOLO h. 18.30

FOURNEAU

MELI – NIEDDA

IV: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: VALERI

TORINO – ROMA h. 18.30

COLOMBO

PASSERI – COSTANZO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BERCIGLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI