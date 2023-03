Scamacca torna in A? Ecco perché l'Inter può battere la Juve

21/03/2023 21:21

Intervistato in esclusiva da SportItalia, Emiliano Leva torna ad accostare il nome dell'ex centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca alla Serie A. Allenatore del bomber in forza al West Ham ai tempi del settore giovanile della Lazio, Leva ha commentato il presente in Premier League di Scamacca e un suo possibile ritorno futuro in Serie A, in particolare all'Inter o alla Juventus:

In questo momento, Gianluca ha sposato appieno il progetto West Ham, come ha sempre fatto in tutte le altre squadre in cui ha giocato. Era partito bene, segnando ottimo gol. Ora, so che ha avuto un problema fisico, che lo ha tenuto ai margini, ma sembra stia recuperando.

Ritorno in Italia?