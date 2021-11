Sarri tra Europa League e Napoli e si lamenta ancora

Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la Lokomotiv Mosca in Europa League, prima di tornare a gettarsi sul campionato con la sfida contro il suo ex Napoli. Ma prima del match europeo, il tecnico della Lazio si lamenta per le condizioni in cui la sua squadra è costretta a districarsi tra campionato e coppa.

L’Europa League è fatta male, per noi è una problematica non da niente. Andare in giro il giovedì per l’Europa e giocare dopo 60-70 ore è un problema. E lo è per tutti, non solo per noi. Andiamo lì a giocarcela come è giusto che sia. Non possiamo andare in giro per l’Europa e non cercare la qualificazione. Per me l’Europa League così come è fatta è un problema, il calendario messo in questo modo è complicato e porta a un deterioramento della qualità delle partite. Ci sono infortuni e tutti: mi meraviglio che l’associazione calciatori stia zitta. Hanno lottato per le vacanze di Natale e non per questo. La gara con il Napoli? Per il momento non ci dobbiamo pensare.