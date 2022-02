Sarri svela un retroscena sul Napoli e la Champions

16/02/2022 20:07

Maurizio Sarri svela un retroscena sulla sua esperienza napoletana. In particolare il tecnico fa riferimento alla stagione 2017/2018 ammettendo che alcuni giocatori decisero di snobbare le competizioni europee. In quella stagione il Napoli venne eliminato dalla fase a gironi di Champions League e finì ai 16esimi la sua avventura anche in Europa League. Il tecnico toscano fa riferimento a quell’episodio nel corso della conferenza stampa prima del match di Europa League tra la sua Lazio e il Porto.