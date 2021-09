Sarri: Non vi siete accorti che abbiamo corso più del Milan

Rifiuta i processi, chiede tempo e sostiene di aver visto cose buone anche dove nessuno se ne è accorto. Maurizio Sarri non ci sta a sedersi sul banco degli imputati dopo due sconfitte di fila. Ricorda di avere dei giocatori adattati ("Abbiamo dei quinti a cui stiamo cercando di fare i terzini. Abbiamo mezzali abituati a una punta e mezzo. Chiediamo qualcosa di diverso, sono 3 giocatori che hanno grande dinamismo, magari senza punte di accelerazioni. è più una questione mentale e non fisica") e dice

Col Milan noi abbiamo corso e accelerato più del Milan, visivamente non si è visto, la sensazione era diversa, è un discorso di distanza e lunghezza. I giocatori di qualità si possono adattare a ogni modo di giocare. Io non mi sento in difficoltà, ho visto passi in avanti giganteschi a livello tattico. Noi dobbiamo fare un percorso, abbiamo cambiato tutto, piano pinao dobbiamo adeguarci a un nuovo modo di pensare. Non è un modo diverso di giocare, ma di pensare. I ragazzi sono applicati, l'ultima partita mi ha dato segnali tattici, non qualitativo. Non mi posso sentire in difficoltà dopo due partite alla pari con noi. Non c'è bisogno di un supporto in questo momento. Io l'ambiente a Formello lo vedo molto tranquillo, vedo un ambiente concentrato. Po non so per ambiente cosa si intende.