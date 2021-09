Sarri non ci sta, è pronto a querelare

22/09/2021 10:48

Non finisce il tormentone legato al comportamento di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio era stato espulso a San Siro ed aveva rimediato due giornate di squalifica per aver anche profferito parole blasfeme, come ha confermato l'appello dopo il ricordo del club biancoceleste ma l'allenatore non ci sta.

Come riportato dal Corsport Sarri intende procedere con la querela per diffamazione nei confronti dell'arbitro Chiffi, che a referto ha scritto delle bestemmie del tecnico.

Per farlo è necessario ottenere una deroga alla clausola compromissoria, che andrà chiesta alla Figc. E’ difficilmente ottenibile, finora non è mai stata concessa. Sarri, nella conferenza che ha preceduto la partita con il Galatasaray, aveva negato di aver bestemmiato al cospetto dell’arbitro e di avere tre testimoni pronti a confermare la sua versione. Durante l’audizione, in videoconferenza, i legali della Lazio hanno provato anche a spiegare che l’intercalare del tecnico fa parte del lessico toscano puro e non aveva nessun significato religioso. Una argomentazione che non ha sortito effetti, scatenando l'ira di Sarri pronto ora ad adire le vie della giustizia ordinaria.