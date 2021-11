Sarri: Ligue 1 meglio della serie A, con Lotito parlo settimana prossima

03/11/2021 19:50

Maurizio Sarri una volta tanto pensa solo all'Europa League e prova a dribblare le domande sul rinnovo di contratto che Lotito gli avrebbe già promesso, con ampi poteri sul mercato. Nella conferenza stampa che precede la sfida col Marsiglia il tecnico della Lazio assicura:

"Mi aspetto una partita difficile, all'andata il Marsiglia ha dimostrato grande doti di palleggio. Attacca con un modulo, difende con un altro e ha buona qualità tecnica. Da folli pensare di venire al Velodrome per una partita facile. La Ligue 1 è un campionato simile alla Serie A, nelle eccellenze forse anche meglio. Il futuro? Si valuterà nella prossima settimana, se Lotito la penserà così. In questi giorni abbiamo tanto da fare, ma alla Lazio sto benissimo. Le persone che lavorano qua mi piacciono tantissimo, poi bisognerà sedersi con il presidente".

Quindi su Immobile:

"A prescindere dal virus intestinale che ha avuto, ha anche un problema al legamento collaterale esterno del ginocchio. Stamani stava bene a correre sul dritto, non sui cambi di direzione. Non so se ce la farà. Se vogliamo crescere serve continuità. La squadra ha avuto la reazione dopo qualche figura di m...Siamo alla ricerca di questa continuità che è la base per il futuro".

Infine sulle polemiche per i tifosi non ammessi in Francia: