Sarri-Lazio, ci siamo: ha chiesto due calciatori del Napoli

04/06/2021 16:43

Accordo vicino tra Maurizio Sarri e la Lazio. L'agente dell'ex allenatore di Napoli e Juventus, Fali Ramadani, si è fiondato a Roma per esaminare da vicino il contratto proposto dal presidente biancoceleste Lotito. L'affare si farà, la stretta di mano virtuale è arrivata ieri sera durante un incontro col numero uno della Lazio e il ds Tare, proseguito poi in giornata tra gli uffici di Villa San Sebastiano e un ristorante della zona. Ogni momento è buono per l'annuncio ufficiale, Sarri ripartirà dalla Lazio.

Sarri alla Lazio, ecco i primi acquisti

Una volta messi nero su bianco gli ultimi dettagli, relativi alla durata del contratto e alle particolari condizioni dei bonus, si passerà al mercato. E le richieste di Sarri sono già state formulate. Il tecnico per sviluppare il suo gioco ha bisogno di calciatori con determinate caratteristiche, alcuni dei quali già avuti a disposizione nel corso delle sue precedenti esperienze. Due, in particolare, i profili per i quali Sarri ha chiesto esplicitamente un investimento da parte di Lotito: Hysaj e Maksimovic, già allenati a Napoli e ormai svincolati dal club partenopeo.