Sarri: Inter super, con stadi chiusi vien voglia di non giocare

08/01/2022 13:06

All'andata si vide forse per la prima e ultima volta la Lazio che Sarri aveva e ha in mente: polemiche arbitrali a parte i biancocelesti che superarono l'Inter in rimonta diedero spettacolo e lasciavano pensare a un gran campionato ma le cose sono andate diversamente. Troppi alti e bassi e tantissimi gol presi: Lazio solo ottava tra i mugugni dei tifosi. Sarri è il primo che si aspettava di più dai suoi e alla vigilia della gara con i nerazzurri punta a non rivedere gli errori fatti con l'Empoli

Tutte e due sono facce della Lazio, mi dispiace che il risultato inficia sul giudizio della prestazione. La Lazio ha fatto una gara di grandissima qualità, azioni con grande pulizia, la prestazione è stata inficiata dalle disattenzioni difensive che ci sono costati 2 punti.

L'Inter fa paura

Gara difficile, vorrei vedere il coraggio di affrontare una squadra forte e con numeri straordinari in uno stadio non semplice, ci vuole coraggio senza retropensieri. Zaccagni uomo chiave? Sì, da agosto ha avuto contrattempi che l'hanno rallentato, poi è entrato in condizione fisica e mentale, è entrato nei meccanismi, sta facendo bene, lascia la sensazione di avere ancora margini di crescita.

Mancherà Acerbi

Non so che tipo lesione abbia, deve ancora fare gli esami, poi vediamo. Non parliamo tutti i giorni di mercato, dobbiamo stare sul pezzo per le partite noi. Altri pensano al mercato. Leiva il centrale lo potrebbe anche fare. È un ragazzo intelligente. Radu nell’ultimo mese ci ha dato grandi segnali, quindi è giusto prenderlo in considerazione, come terzino ha fatto bene, ma può fare il centrale senza problemi. Felipe Anderson? E' fenomenale, ma bisogna accettare anche il suo difetto di ridurre in maniera drastica il suo rendimento. Sarebbe straordinario se riuscisse a limitare i suoi alti e bassi

Dopo aver toccato il tema rinnovo ("Non so se il contratto sia arrivato, non telefono al mio avvocato prima della partita. Se arriva, si firma”) Sarri ribadisce il suo pensiero sulla questione Covid