Sarri: Dette bugie su di me a Milano, ho chiamato gli avvocati

15/09/2021 20:29

È tempo di vigilia per la Lazio, attesa dal debutto in Europa League sul campo del Galatasaray. Una sfida non facile, ma a tenere banco in casa biancoceleste è ancora la sconfitta contro il Milan e soprattutto il burrascoso finale di partita. Sarri non sa darsi pace per la squalifica rimediata e non le manda a dire in conferenza stampa:

“Ho preso una giornata di squalifica per aver avuto un comportamento violento nei confronti di un giocatore. Non mi sembra che il mio sia stato un comportamento violento, ho semplicemente detto al giocatore del Milan di avere maggiore rispetto. Invece a trenta metri c’è stato un altro calciatore che ha preso per i capelli uno dei nostri. Mi sembra che questo sia un atteggiamento violento, non il mio. Ma in quel caso non è stato preso alcun provvedimento e non capisco perché”.

Chiaro il riferimento prima a Saelemaekers, che a detta del tecnico biancoceleste avrebbe rivolto un gesto poco educato alla panchina laziale a fine gara, e alla tirata di capelli di Ibrahimovic a Leiva, non vista da arbitro e assistenti.

Sarri minaccia querele

Dura anche la reazione allo stop per espressioni blasfeme: