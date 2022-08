Sarri, che stoccata a Mourinho. Poi inizia la sagra del lamento

E' già derby a Roma. Dopo le parole di Mourinho, che ha ricordato come la Roma abbia speso solo 7 milioni sul mercato ("La Lazio ha speso 39 milioni, sono anche loro candidati allo Scudetto?) è arrivata la replica di Sarri

Poi il tecnico biancocelesti inizia la sagra del lamento

"La stagione è più folle del di quello che m'aspettavo, basta pensare che già domani, 14 agosto, giochiamo alle 18:30. Dopo il lockdown quando il campionato ha ripreso a giugno, le partite erano alle 20,45. Non penso che ad agosto sia molto più fresco rispetto a giugno, quindi è già un'incongruenza. In Italia si sta facendo di tutto per non vendere il nostro prodotto, non si può giocare alle 18:30 in agosto se non per una casualità metereologica. Per quanto riguarda noi, abbiamo ringiovanito la squadra e cambiato diversi elementi. Il primo passo è rimanere competitivi, come è stato il ciclo scorso della Lazio, di ottimo livello e con una formazione competitiva.