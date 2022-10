Sampdoria, il successore di Giampaolo è un'ex stella dell'Inter

La Sampdoria ha scelto il successore di Marco Giampaolo, esonerato domenica sera dopo la clamorosa sconfitta casalinga col Monza, la sesta nelle prime otto giornate di campionato, che ha relegato i blucerchiati all'ultimo posto della serie A, con appena due punti all'attivo. Come riporta Sky, è stato raggiunto l'accordo tra la dirigenza della Sampdoria e un'ex gloria dell'Inter e della Lazio, Dejan Stankovic. Manca solo la firma, ma l'ormai ex allenatore della Stella Rossa Belgrado ha già raggiunto Milano, dove apporrà il suo autografo in calce al contratto che lo legherà al club genovese fino a giugno 2023, con opzione e bonus in caso di permanenza in A, obiettivo dichiarato di questa stagione per i doriani. Il nome di Stankovic era stato tirato in ballo anche per l'Inter in caso di precipitare della situazione con Inzaghi.