Ronaldo e il 5 maggio dell'Inter: Ci sono ancora tante cose da dire

22/10/2022 09:03

Ha ammesso di soffrire di depressione e di essere in cura, è contento del documentario sulla sua vita, assicura che non farà mai l'allenatore e tifa ancora svisceratamente Inter. Ronaldo il Fenomeno si confessa alla Gazzetta e tocca un nervo ancora scoperto per i tifosi nerazzurri, il famoso 5 maggio e il ko con la Lazio che costò uno scudetto che sembrava in tasca

l’idea era quella di fare il documentario da Mondiale a Mondiale, 1998-2002, con la nazionale e gli infortuni. Però quella storia dell’Inter e del 5 maggio dobbiamo raccontarla per bene, ci vuole un altro documentario. Ho visto la serie su Moratti e l’ho trovata spettacolare, ma è vero che ci sono ancora tante cose da dire. Con lui ho avuto un rapporto umano incredibile, incredibile. È stata una delle persone più importanti della mia vita. Come ci trattava, come ci parlava, come ci curava, come si preoccupava per noi.

Poi un aneddoto su Berlusconi