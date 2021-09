Romagnoli spegne le polemiche: “Non penso alle chiacchiere”

12/09/2021 21:02

Il destino di Alessio Romagnoli in maglia Milan sembra cambiato completamente nel giro di pochi mesi. Il capitano rossonero si è ritrovato in una situazione complicata con il club che ha puntato forte su Tomori anche perché per Romagnoli c’è un contratto da rinnovare e sembra non essere una cosa da poco. Ma contro la Lazio il difensore è tornato a ruggire come ha fatto anche ai microfoni di Milan Tv dopo la partita.