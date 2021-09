Roma, Shomurodov: Derby alle spalle, torniamo a vincere

Intervenuto al fianco di José Mourinho nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di Uefa Conference League contro lo Zorya Luhansk, match in programma domani alle 18.45 e valevole per la seconda giornata dei gironi, Eldor Shomurodov. L'uzbeko riparte dalla sconfitta con la Lazio di domenica scorsa e spiega:

Il derby non è una gara facile, ma siamo forti e vogliamo tornare subito a vincere . Il fatto che io sia uzbeko non dà un peso maggiore alla gara con lo Zorya, il Paese conta poco. Come detto, siamo pronti e vogliamo vincere.

Poi, Shomourodov torna ancora sul derby e sul post:

Sensazioni dopo il derby? Sicuramente forti, ma sono già alle spalle. Ora conta vincere domani ed è l'unica cosa a cui pensiamo. Cosa penso del calcio ucraino? Non so. Non sono mai stato qui, ma so che le squadre e giocatori ucraini sono forti.