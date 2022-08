Roma, senti il ds del Toro: Non so dove giocherà Belotti

20/08/2022 18:50

Le strade di Belotti e del Torino si sono separate ufficialmente lo scorso 30 giugno, alla scadenza naturale del contratto del Gallo con la società granata. Da allora il centravanti della nazionale si è allenato da solo, in attesa di una squadra che gli offrisse un accordo. Cioè quel che ha fatto la Roma, in attesa di liberare una casella per far posto al bomber che, nelle intenzioni di Mourinho, dovrebbe dare il cambio ad Abraham nel corso della stagione. A sorpresa, però, il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati - uno che il Gallo evidentemente lo conosce bene, anche se non è più un suo calciatore - prima della partita della Lazio ha assicurato di non sapere ancora in quale squadra giocherà Belotti. Queste le parole dell'uomo mercato granata ai microfoni di Sky: