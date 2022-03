Roma, Sandro Sabatini pessimista come Pruzzo

19/03/2022 10:58

Domani c'è il derby con la Lazio, appuntamento ovviamente sentitissimo da tutti, ma ieri c'era stato il sorteggio di Conference League per la Roma. Avversario sulla strada per le semifinali sarà quel Bodoe che nella fase a gironi umiliò le riserve mandate in campo da Zeman. Un ricordo che porta diversi opinionisti su Radio Radio ad essere pessimisti. Come il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini che dice:

“Il sorteggio della Roma non è semplicissimo. Il Bodo può batterlo ma poi troverà Leicester o Marsiglia e già lì la situazione può complicarsi un po’.”

Dello stesso avviso Roberto Pruzzo

“La Roma non può essere contenta di trovare una squadra che è sembrata molto superiore nel doppio confronto nel girone. Sul valore delle squadre poi vediamo, il Marsiglia è secondo in classifica così come il PSV. Non mi sembrano squadre piccole in Conference League. Se una tra Roma e Atalanta vincono la competizione fanno un bell’affare.”

L'unico che non ha paura è Nando Orsi