Roma, Sabatini: La Lazio gioca meglio ma un giallorosso può riscattarsi

Tra il derby di domani e l'Europa League dopo i sorteggi. A Roma sono questi due i temi del giorno. Se ne parla a Radio Radio. Attacca Sandro Sabatini che dice:

“La Roma è favorita contro il Feyenoord e poi ha un tabellone sulla carta più facile rispetto all Juve. Per il derby la Lazio gioca meglio ma la Roma sembra impostata per vendicarsi del risultato dell’andata. Qunado nei giallorossi manca Matic si sente eccome. Pellegrini sta facendo una stagione deludente, anche se il derby potrebbe rappresentare il suo riscatto”