Roma, Sabatini: Con quella mossa Mourinho regala un tempo alla Lazio

E' il giorno del derby e Roma è in fibrillazione. La stracittadina è al centro dei dibattiti a Radio Radio. Attacca Sandro Sabatini

“Se Zaniolo non parte titolare come contro il Ludogorets, regali un tempo alla Lazio. Oltre all’attaccante giallorosso, non c’è nulla. Preoccupa la condizione atletica, mi sembra che la Roma corra meno degli altri. E’ una sfida apertissima, per la Lazio il giocatore più brillante è sicuramente Pedro. Da non confondere Abraham con Belotti: l’inglese è un giocatore in difficoltà ma secondo me ha solo bisogno di sbloccarsi definitivamente. I 27 gol dell’anno scorso sono stati un’eccezione della sua carriera. Io continuerei a dargli fiducia”