Roma, Romagnoli lancia la sfida ai giallorossi e rivela la strategia della Lazio

18/03/2023 19:26

E’ tempo di derby e a Roma non è certo una partita come tutte le altre. La Lazio vuole provare a dimenticare la delusione della Conference League dopo l’eliminazione per mano dell’AZ Alkmaar e per farlo deve provare a regalare una gioia ai suoi tifosi nel derby. Ne è consapevole anche Alessio Romagnoli che la stracittadina l’ha vissuta con la maglia del Milan, ed ora si prepara ad assaporare per la seconda volta anche il derby nella capitale.