Roma, per Mourinho pronto il regalo di Natale

05/11/2022 09:18

Oggi c'è il derby con la Lazio, che catalizza le attenzioni di tutti, ma la Roma pensa anche al futuro e il Corriere dello sport rivela che il club giallorosso ha deciso di prolungare il contratto di Mourinho, pur consapevole di nn poter garantire investimenti sontuosi ma contando sul feeling che si è creato con squadra e città.

I Friedkin sono in pressing sullo Special One ed è possibile che la firma arrivi già prima di Natale, durante la pausa per il Mondiale.