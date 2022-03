Roma, Mourinho potrebbe avere una “carta” in più

19/03/2022 16:22

La Roma si prepara ad affrontare il derby con la Lazio in programma domani alle 18. Josè Mourinho vuole dare spazio alla migliore squadra possibile e per questo motivo spera di recuperare anche Lorenzo Pellegrini. Dopo il pessimismo dei giorni scorsi, ora arriva invece un aggiornamento positivo per quanto riguarda il capitano. Stando a quanto rivela Sky Sport, infatti, il capitano è in una fase di netto miglioramento con la febbre che si sarebbe abbassata. Il calciatore avrebbe anche chiesto di allenarsi un po’ in palestra con la speranza di riuscire a strappare almeno una convocazione in vista della gara in programma domani. Pellegrini farà di tuto per esserci ma è ancora sotto antibiotici, quindi la decisione più che di Mourinho sarà dello staff medico giallorosso.