Roma, Mourinho ora sa da chi ripartire

16/05/2021 15:20

Una nota lieta in un anno da dimenticare è arrivata alla fine della stagione. Assieme alla soddisfazione per il derby vinto, che rende meno amaro questo fine campionato per la Roma, c'è la consapevolezza di avere in casa un giocatore che sarà sempre più utile in futuro. Dopo i debutti prima in serie A e poi in Europa League, Ebrima Darboe è stato promosso definitivamente titolare da Fonseca (complici anche i tanti infortuni) e il centrocampista classe 2002 della Primavera di Alberto De Rossi è stato tra i migliori contro la Lazio. Dopo la quinta presenza con la prima squadra anche Fonseca, solitamente sempre parco nei giudizi, si è sbilanciato

“Ha cambiato la squadra, siamo cresciuti molto grazie a lui. La Roma ha un giocatore importante per il futuro”, ha detto al termine della sfida con i cugini.